Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
​«Ребрендинг» ОПЗЖ. Чому Бойко і компанія не бояться відповідальності?
​«Ребрендинг» ОПЗЖ. Чому Бойко і компанія не бояться відповідальності?
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
ГоловнаЕкономікаФінанси

ПриватБанк повідомив про аварійні затримки в роботі своїх сервісів

Йдеться про мережі банкоматів та торгівельні термінали.

ПриватБанк повідомив про аварійні затримки в роботі своїх сервісів
Фото: phl.com.ua

ПриватБанк повідомив про виникнення аварійної ситуації з каналами зв'язку, через що 23 квітня клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку. 

Про це інформує прес-служба банку.

Йдеться про мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгівельні термінали.

"Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ПриватБанк з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня проводив черговий етап планових регламентних робіт у Приват24.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також