ПриватБанк повідомив про аварійні затримки в роботі своїх сервісів

Йдеться про мережі банкоматів та торгівельні термінали.

ПриватБанк повідомив про виникнення аварійної ситуації з каналами зв'язку, через що 23 квітня клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку.

Про це інформує прес-служба банку.

Йдеться про мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгівельні термінали.

"Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ПриватБанк з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня проводив черговий етап планових регламентних робіт у Приват24.