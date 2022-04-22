На спецрахунку для потреб ЗСУ залишилося майже 4 млнл грн, - Нацбанк

А на спецрахунку для гуманітарних потреб - майже 322 млн грн.

Станом на 22 квітня залишок коштів на спецрахунку для підтримки ЗСУ становити майже 4 млн грн.

Про це повідомили в Національному банку.

"Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 15,4 млрд грн" - зазначили в установі.

Зокрема, кошти скерували:

на потреби Національної гвардії – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції – всього 1, 65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони – всього 11,811 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн.

"Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано майже 15,4 млрд грн в еквіваленті", - підкреслили в НБУ.

На спецрахунку для гуманітарних потреби, за інформацією Нацбанку, залишилося становить майже 322 млн грн.

"Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 172 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії рф", - повідомили в НБУ.

Нагадаємо, днями Нацбанкк змінив номери рахунків для зарахування коштів для підтримки ЗСУ та гуманітарної допомоги постраждалим.