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На спецрахунку для потреб ЗСУ залишилося майже 4 млнл грн, - Нацбанк

А на спецрахунку для гуманітарних потреб - майже 322 млн грн.

На спецрахунку для потреб ЗСУ залишилося майже 4 млнл грн, - Нацбанк
Фото: ua.news

Станом на 22 квітня залишок коштів на спецрахунку для підтримки ЗСУ становити майже 4 млн грн.

Про це повідомили в Національному банку.

"Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 15,4 млрд грн" - зазначили в установі. 

Зокрема, кошти скерували: 

"Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано майже 15,4 млрд грн в еквіваленті", - підкреслили в НБУ.

На спецрахунку для гуманітарних потреби, за інформацією Нацбанку, залишилося становить майже 322 млн грн.

"Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 172 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії рф", - повідомили в НБУ.

Нагадаємо, днями Нацбанкк змінив номери рахунків для зарахування коштів для підтримки ЗСУ та гуманітарної допомоги постраждалим.

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