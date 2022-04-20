Розширено перелік компаній, які можуть стати резидентами Дія.City

Міністерство цифрової трансформації України розширило кваліфіковані види діяльності Дія.City.
Як повідомили у Мінцифри, постанову вже схвалено Урядом.
Тепер резидентами Дія.City можуть стати компанії, що займаються:
- розробкою, запровадженням та підтримкою рішень міжнародних карткових платіжних систем,
- виробництвом технологічних продуктів для використання в оборонній, промисловій та побутовій сферах,
- хостингом, зокрема хмарними датацентрами.
“Наразі вже 183 компанії стали резидентами Дія.City. Усі вони вже можуть користуватися одними з найкращих у Європі податковими та правовими умовами”, – йдеться у повідомленні.
Дізнатися більше та подати заявку можна за цим посиланням.
Нагадаємо, що умови вступу до Дія.City на час воєнного стану спрощені.