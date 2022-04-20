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Розширено перелік компаній, які можуть стати резидентами Дія.City

Наразі вже 183 компанії стали резидентами Дія.City.

Розширено перелік компаній, які можуть стати резидентами Дія.City
Фото: AlexBrylov/Depositphotos

Міністерство цифрової трансформації України розширило кваліфіковані види діяльності Дія.City. 

Як повідомили у Мінцифри, постанову вже схвалено Урядом.

Тепер резидентами Дія.City можуть стати компанії, що займаються:

  • розробкою, запровадженням та підтримкою рішень міжнародних карткових платіжних систем,
  • виробництвом технологічних продуктів для використання в оборонній, промисловій та побутовій сферах,
  • хостингом, зокрема хмарними датацентрами.

“Наразі вже 183 компанії стали резидентами Дія.City. Усі вони вже можуть користуватися одними з найкращих у Європі податковими та правовими умовами”, – йдеться у повідомленні.

Дізнатися більше та подати заявку можна за цим посиланням.

Нагадаємо, що умови вступу до Дія.City на час воєнного стану спрощені.

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