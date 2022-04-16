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В одному з районів Маріуполя з’явився стабільний інтернет

Міська рада закликає телефонувати рідним по відеозв’язку.

В одному з районів Маріуполя з’явився стабільний інтернет
Фото: Маріупольська міська рада

В одному з районів заблокованого Маріуполя з’явився сталий мобільний інтернет.

Про це в суботу, 16 квітня, повідомили в Маріупольській міській раді.

"Маріуполь. В районі Порт-Сіті з’явився сталий мобільний інтернет. Дозволяє робити відеодзвінки", – йдеться у повідомленні.

У міськраді порадили дзвонити рідним.

За даними Головного управління розвідки МОУ, у Маріуполі зафіксовано 13 російських мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Окупанти почали ексгумувати тіла похованих у дворах людей, аби приховати сліди воєнних злочинів.

У заблокованому Маріуполі залишаються ще близько 120 тисяч мирних жителів. За попередніми підрахунками, в місті загинули до 22 тисяч людей.

Загарбники відбирають у маріупольців українські паспорти і насильно вивозять до Росії та ОРДЛО. Влада Маріуполя зафіксувала 33,5 тисячі містян, яких насильно вивезли до Росії.

Російські війська 18 квітня хочуть закрити Маріуполь на в’їзд і виїзд, на тиждень заборонити пересування цивільним, щоб провести фільтрацію всіх чоловіків. 

Маріуполь продовжують боронити бійці полку "Азов", українська морська піхота, мотострілецькі війська. Президент Зеленський переконаний, що знищення наших військових у Маріуполі поставить крапку на переговорах з РФ.

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