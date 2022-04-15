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У Маріуполі окупанти почали ексгумувати тіла похованих у дворах людей, аби приховати сліди воєнних злочинів

Російські військові також забороняють хоронити вбитих ними маріупольців.

У Маріуполі окупанти почали ексгумувати тіла похованих у дворах людей, аби приховати сліди воєнних злочинів

У Маріуполі російські військові почали розкривати могили місцевих жителів, які були поховані у дворах житлових кварталів. Окрім того, окупанти забороняють хоронити вбитих ними людей.

Про це міська рада Маріуполя повідомила з посиланням на людей, що залишилися в місті.

"Новий рівень «зачисток» від окупантів. Як повідомили маріупольці, які ще знаходяться у місті, російський війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям поховати своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла, невідомо", – йдеться у повідомленні.

Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, у міськраді допускають, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замести сліди своїх воєнних злочинів.

Раніше сьогодні командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка разом із полком "Азов" тримає оборону Маріуполя, закликав владу провести деблокаду міста в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом. Майор Сергій Волина назвав ситуацію в Маріуполі критичною.

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