Укрзалізниця запускає Інтерсіті+ "Київ – Перемишль" з 20 квітня

Укрзалізниця призначає ще один Інтерсіті+ у сполученні Київ – Перемишль. Поїзд курсуватиме щодня з 20 квітня.

За даними пресслужби компанії, поїзд відправлятиметься з Києва о 17:00, прибуватиме до Перемишля о 05:00.

У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься з 21 квітня о 08:00 і прибуватиме до Києва о 20:43.

По станції Перемишль організована хабова пересадка на поїзди до Кракова, Берліна та Праги. Після прибуття до Перемишля пасажири з мінімальним часом очікування зможуть пересісти на:

05:50 – поїзд Перемишль – Краків;

07:07 – поїзд Перемишль – Берлін;

07:22 – поїзд Перемишль – Прага.

В УЗ нагадують, що квитки 2-го класу на поїзди TLK та IC безкоштовні для українців, які перетнули кордон між Україною та Польщею з 24 лютого та належать до таких груп:

діти до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Посадка в польські поїзди здійснюється за заздалегідь отриманими в касі безкоштовними квитками, які видають за умови пред'явлення закордонного паспорта громадянина України або проїзного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі, або повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

Як повідомляли, Польща спростила отримання допомоги українським біженцям. Йдеться, зокрема, про спрощення тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.