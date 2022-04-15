Відзавтра відновлюється рух потяга Чернігів-Київ

Також знову ходитиме дизель Дарниця-Ніжин.

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Відзавтра відновлюється рух приміського потяга-дизеля Дарниця-Ніжин.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

З Чернігова потяг відправлятиметься о 07:00 і прибуватиме до Києва о 11:06.

Зі столиці стартуватиме о 15:18, у Чернігові буде о 19:20.

Також з 16 квітня також відновлюється рух регіонального дизель-поїзда Чернігів-Києва.

Потяг ходитиме за таким розкладом:

Дарниця – Ніжин 09:00 -11:45,

Ніжин – Дарниця 12:15 -15:00,

Дарниця – Ніжин 17:17 - 20:00,

Ніжин – Дарниця 06:00 - 08:45.

Нагадаємо, триває відновлення моста на річці Трубіж біля Заворичів у Броварському районі Київської області, поновлено рух потягів в одному напрямку.