Відзавтра відновлюється рух потяга Чернігів-Київ

Відзавтра відновлюється рух приміського потяга-дизеля Дарниця-Ніжин.
Про це повідомив кореспондент Lb.ua.
З Чернігова потяг відправлятиметься о 07:00 і прибуватиме до Києва о 11:06.
Зі столиці стартуватиме о 15:18, у Чернігові буде о 19:20.
Також з 16 квітня також відновлюється рух регіонального дизель-поїзда Чернігів-Києва.
Потяг ходитиме за таким розкладом:
- Дарниця – Ніжин 09:00 -11:45,
- Ніжин – Дарниця 12:15 -15:00,
- Дарниця – Ніжин 17:17 - 20:00,
- Ніжин – Дарниця 06:00 - 08:45.
Нагадаємо, триває відновлення моста на річці Трубіж біля Заворичів у Броварському районі Київської області, поновлено рух потягів в одному напрямку.