У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
14 моряків крейсера "Москва" привезли до окупованого Севастополя, - ЗМІ
14 моряків крейсера "Москва" привезли до окупованого Севастополя, - ЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
ГоловнаСуспільствоВійна

На 15 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів, – Верещук

З Маріуполя, Бердянська, Токмака та Енергодара до Запоріжжя можна виїхати власним транспортом.

На 15 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів, – Верещук
Ірина Верещук
Фото: Скіншот відео

На п’ятницю, 15 квітня, погоджено дев’ять гуманітарних коридорів. Власним транспортом можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмака та Енергодара до Запоріжжя.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

"На жаль, через погодні умови автобуси для евакуації не можуть поки їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка", – пояснила урядовиця.

Евакуаційні маршрути в Луганській області:

  • з міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28;
  • з міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;
  • з міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42;
  • з міста Рубіжне до міста Бахмут;
  • із селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.

У четвер, 14 квітня, гуманітарними коридорами вдалось евакуювати 2 557 людей.

Сьогодні вранці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав людей не боятися евакуації. "Оберіть життя – автобуси у місцях зборів на вас чекають", – сказав він і додав, що всі 32 тисячі раніше евакуйованих мешканців області на заході України зустріли, допомогли із розселенням, оформленням документів, гуманітарною допомогою. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Читайте також