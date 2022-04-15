На 15 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів, – Верещук

З Маріуполя, Бердянська, Токмака та Енергодара до Запоріжжя можна виїхати власним транспортом.

На п’ятницю, 15 квітня, погоджено дев’ять гуманітарних коридорів. Власним транспортом можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмака та Енергодара до Запоріжжя.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

"На жаль, через погодні умови автобуси для евакуації не можуть поки їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка", – пояснила урядовиця.

Евакуаційні маршрути в Луганській області:

з міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28;

з міста Лисичанськ до міста Бахмут. М ісце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;

ісце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324; з міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42;

Місце зборів: вул. Первомайська, 42; з міста Рубіжне до міста Бахмут;

із селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.

У четвер, 14 квітня, гуманітарними коридорами вдалось евакуювати 2 557 людей.

Сьогодні вранці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав людей не боятися евакуації. "Оберіть життя – автобуси у місцях зборів на вас чекають", – сказав він і додав, що всі 32 тисячі раніше евакуйованих мешканців області на заході України зустріли, допомогли із розселенням, оформленням документів, гуманітарною допомогою.