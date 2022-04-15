Японія буде регулярно доставляти продукти харчування, спальні мішки та інший гуманітарний вантаж для України

Місія з доставки гумдопомоги з Японії триватиме як мінімум до кінця червня.

Японія планує направити літак Сил самооборони до Польщі з вантажем гуманітарного призначення, щоб допомогти країнам, які приймають українських біженців. Місія з доставки гумдопомоги з Японії триватиме як мінімум до кінця червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Транспортний літак С - 2 буде регулярно доставляти продукти харчування, спальні мішки, засоби гігієни та інші необхідні товари в Польщу і Румунію. Очікується, що гуманітарні рейси будуть виконуватися раз на тиждень. Всього заплановано не менше 10 рейсів.

Нагадаємо, 12 квітня МЗС Японії оголосило про запровадження санкцій щодо 398 громадян Росії та 28 організацій з РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.

Під санкції Японії потрапили 385 депутатів Держдуми РФ, Катерина Тихонова та Марія Воронцова, яких називають "дочками президента РФ". Також у санкційний перелік потрапили дружина та донька глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Крім того, Японія вирішила заморозити активи найбільших банків Росії — "Сбербанку" та "Альфа-Банку".

Раніше Японія заявила про намір скоротити імпорт російського вугілля та горілки.

Також днями з'явилося повідомлення, що у Японії створили манґу, що розповідає про Привида Києва — українського пілота, який під час війни РФ проти України збив десятки ворожих літаків.