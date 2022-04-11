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У Японії видали манґу про Привида Києва

Реліз японського коміксу заплановано на 5 травня.

У Японії видали манґу про Привида Києва
Фото: melonbooks.co.jp

У Японії створили манґу, що розповідає про Привида Києва — українського пілота, який під час війни РФ проти України збив десятки ворожих літаків. Про це повідомляє Читомо з посиланням на сайт магазину Melonbooks, який розповсюджуватиме манґу. 

Реліз японського коміксу заплановано на 5 травня. Він коштуватиме 785 японських єн, що становить приблизно 185 гривень.

Автор манґи під псевдонімом Matsuda Heavy Industries має за плечима 21 роботу на військові теми: «Maria of Na miracle», «General dojinshi for men Military», «Third flight Resonator», «May Day Isoroku Yamamoto» та інших. 

«Це манґа, де будуть російські ВПС. Зенітні ракети, що раптово атакують, "стінгери" й… чи зможуть ВПС Росії за 48 годин захопити позиції в повітрі над Києвом?» — пише Matsuda.

Фото: melonbooks.co.jp

Melonbooks — це японський магазин книжок, зокрема й коміксів, аніме та відеоігор. Магазин заснований у 1998 році, має найбільший асортимент коміксів у Японії.

Нагадаємо, у березні японський письменних Харукі Муракамі провів спецвипуск свого радіошоу на підтримку України.

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