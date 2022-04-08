Букерівський лауреат ДіБіСі П'єр написав лист до українців і українок

Австралійський письменник ДіБіСі П'єр, лауреат Букерівської премії за роман "Вернон Господь Літтл" у 2003 році, звернувся до своїх читачів і читачок в Україні листом. Про це повідомляє Суспільне.
Наводимо повний текст листа у перекладі Наталії Гончар.
Друзі, вчора я був в Індії, у Раджастхані. Моїм водієм був виходець із села за 50 кілометрів від Джайпура. Його рідна мова — не гінді, а місцева хар’янська. Ледь-ледь говорить англійською. Коли ми проїздили повз слона на шосе, він спитав у мене, чи водяться слони в моїй країні. І чи водяться там верблюди.
У Британії немає ні слонів, ані верблюдів, хіба в зоопарку.
Тоді він запитав у мене, чи знаю я про Україну. Він сказав, що ви — люди ввічливі, хоробрі й сучасні. Він описував вас правильно, так наче був із вами знайомий, і ми з ним поділяли почуття обурення й поваги. І це хлопець, який не знав, чи водяться слони у Великій Британії.
Сьогодні, дорогою назад, я зупинився в Іспанії. Стояв і дивився, як вертаються з кордону вашої країни мадридські таксі з матерями й дітьми. Тут усім добре відомо, що слонів у Британії немає, однак в іспанців те саме спільне відчуття поваги до вас й обурення за вас, ніби на них самих напали.
І зараз це відчуває весь світ.
Події, варті уваги, сьогодні напевне відбуваються в Індії, Іспанії та Британії. В Японії стався землетрус. Але зараз це не так важливо. У світі було безліч воєнних дій, але сьогодні ми всі почуваємося так, наче напали на нас.
Це століття завжди мало бути віком психології. Віком маленької людини з крихітним опалим членом супроти вільного і справедливого майбутнього людства.
Це битва за щось значно більше, ніж фізична територія. Прошу, будьте певні: ми це знаємо. І знайте, що ми на вашому боці.
А мізерні душиці, хай де б вони були, сковує страх від сили вашого духу. Вони, як і ми, як і ви всі, знають, що в цій битві ви перемогли ще першого дня словами «Іди на*уй!».
Вони б хотіли, щоб всі ми теж билися. Але це б лише виправдало їхню брехню й нагнало повсюдного страху.
Як говорив відомий військовий геній: ніколи не заважай ворогові робити помилки.
Будьмо, Україно!
Українською опубліковано три романи ДіБіСі П'єра:
"Світло згасло в Країні Див" у перекладі Гаськи Шиян, видавництво "БАТРАХОМІОМАХІЯ", 2012
"Сніданок з Борджіа" в перекладі Олени Фешовець, видавництво "Вавилонська Бібліотека", 2019
"Вернон Господь Літтл" у перекладі Наталії Гончар, видавництво "Вавилонська Бібліотека", 2020
Нагадаємо, Pink Floyd уперше за 28 років випустив нову пісню. Трек присвячено Україні.