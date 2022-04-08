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​У Краматорську – екстрена евакуація всіх жителів Донеччини, які зможуть дістатися до міста, – Гончаренко

До роботи залучають комунальний і приватний транспорт, шукають водіїв.

​У Краматорську – екстрена евакуація всіх жителів Донеччини, які зможуть дістатися до міста, – Гончаренко
Фото: t.me/zalizni_zminy

У Краматорську починається екстрена евакуація жителів Донецької області, передає УНІАН.

Очільник Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що з міста будуть вивозити всіх жителів Донецької області, які зможуть сюди дістатися.

До роботи залучать весь комунальний транспорт, а також приватні авто, шукають для цього водіїв.

"Десь 30-40 водіїв знадобиться станом на сьогодні", – зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, сьогодні РФ вдарила ракетами по залізничному вокзалу Краматорська. За останніми даними, загинуло 39 людей.

В Укрзалізниці повідомили, що через обстріл вокзалу евакуаційні поїзди відправлятимуться зі Слов’янська.

Згодом президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз має запровадити додаткові санкції проти Росії у відповідь на ракетний удар по мирному населенню на залізничному вокзалі Краматорська.

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