​У Краматорську – екстрена евакуація всіх жителів Донеччини, які зможуть дістатися до міста, – Гончаренко

У Краматорську починається екстрена евакуація жителів Донецької області, передає УНІАН.
Очільник Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що з міста будуть вивозити всіх жителів Донецької області, які зможуть сюди дістатися.
До роботи залучать весь комунальний транспорт, а також приватні авто, шукають для цього водіїв.
"Десь 30-40 водіїв знадобиться станом на сьогодні", – зазначив Гончаренко.
Нагадаємо, сьогодні РФ вдарила ракетами по залізничному вокзалу Краматорська. За останніми даними, загинуло 39 людей.
В Укрзалізниці повідомили, що через обстріл вокзалу евакуаційні поїзди відправлятимуться зі Слов’янська.
Згодом президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз має запровадити додаткові санкції проти Росії у відповідь на ракетний удар по мирному населенню на залізничному вокзалі Краматорська.