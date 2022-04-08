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Через обстріл вокзалу у Краматорську евакуаційні поїзди відправлятимуться зі Слов’янська

Точний час відправлення наразі не повідомляють. Поїзди відправлятимуться у міру наповнення.

Через обстріл вокзалу у Краматорську евакуаційні поїзди відправлятимуться зі Слов’янська
Фото: телеграм канал Zelenskiy / Official

Через ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська на Донеччині евакуаційні поїзди відправлятимуться зі Слов’янська.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Поки станція Краматорськ закрита для прийому поїздів, зі Слов’янська сьогодні вирушить евакуаційним рейсом поїзд 45 до Ужгорода, очікуються відправки рейсів 274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно", – сказано в повідомленні.

Точний час відправлення наразі не повідомляють. Поїзди відправлятимуться у міру наповнення.

Як повідомляли, внаслідок ракетного удару по території вокзалу Краматорська загинули 39 людей, серед яких 4 дитини. У момент обстрілу люди сідали в потяги для евакуації. За словами міського голови Олександра Гончаренка, в момент удару на вокзалі перебували близько 4 тисяч людей.

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