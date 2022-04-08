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Росіяни другий день поширюють фейк про повний контроль над Маріуполем, насправді українською є більшість міста, – Андрющенко

Вороги відносно контролюють територію біля Драмтеатру – укриття мирних мешканців, розбомленого в березні. 

Росіяни другий день поширюють фейк про повний контроль над Маріуполем, насправді українською є більшість міста, – Андрющенко
Фото: еспресо

Росіяни два дні поспіль поширюють дезінформацію про те, що повністю взяли під контроль Маріуполь. Насправді вони просунулись на один квартал і відносно контролюють територію в районі знищеного Драматичного театру.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

"Саме в цьому квадраті розташовано будівлі евакуйованих облпрокуратури та СБУ. Назвати це контролем "центру міста" – російське перебільшення. Як доказ відсутності контролю можна подивитись і на інтерв’ю гауляйтера Костянтина Трупожера Іващенка. І на місця "виборів" і діяльності колаборантів та окупантів. Це все розташовано далеко від центру і скоріш можна назвати околицями міста", – заявив він.

За словами Андрющенка, під контролем українських сил залишаються Приморський район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсталі до порту, сам порт і власне території заводів. 

"Навіть за площею це більша частина міста. Тому не віримо і не фантазуємо", – закликав він.

Для росіян поширювати фейк про "захоплення" Маріуполя вже не вперше – вони робили це й у березні. За даними Генштабу, повний контроль над цим та іншими містами Донецької області є однією з цілей ворога. 

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