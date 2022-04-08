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Великобританія розширила санкції на дочок Путіна і ще одну доньку Лаврова

Їм заборонено відвідувати Великобританію, а активи цих осіб підлягають замороженню. 

Великобританія розширила санкції на дочок Путіна і ще одну доньку Лаврова
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: EPA/UPG

Великобританія слідом за США застосувала санкції проти двох доньок президента РФ Володимира Путіна – Катерини Тихонової та Марії Воронцової. Про це пише Guardian.

Також уточнюють, що ще одній донці російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова заборонено подорожі до Британії, всі її активи заморожені. Мова йде про Катерину Вінокурову – єдину офіційну доньку Лаврова. 

"Розкішний спосіб життя близького оточення Кремля стане ще однією мішенню віднині, оскільки Великобританія впроваджує санкції проти дорослих доньок президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова", – зазначили в британському МЗС. 

Санкції проти Тихонової та Воронцової ті самі, що й щодо доньки Лаврова Катерини Вінокурової – заборона на вʼїзд і замороження активів.

У березні Великобританія ввела санкції проти "неофіційної" доньки Лаврова Поліни Полякової. Вона на 999 років орендувала в Лондоні квартири за 4,4 млн фунтів стерлінгів, тобто фактично була її власницею. Тепер цю нерухомість конфісковано. 

На початку квітня путінських повнолітніх дітей обклали санкціями в США. 

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