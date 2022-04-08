"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
ГоловнаСвіт

США запровадили нові санкції проти держпідприємств Росії - Блінкен

Йдеться про постачальників алмазів та найбільшу суднобудівельну компанію.

США запровадили нові санкції проти держпідприємств Росії - Блінкен
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати запровадили блокуючі санкції щодо двох російських державних компаній, які причетні до війни в Україні, йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, передає CNN.

Дії націлені на найбільшу російську суднобудівну компанію "Об'єднану суднобудівну корпорацію" (ОСК), 28 дочірніх компаній ОСК та вісім членів ради директорів ОСК, а також на найбільшу в Росії компанію, що займається розвідкою, видобутком, обробкою і реалізацією алмазів АЛРОСА, яка є одним з найбільших у світі виробників коштовного каміння. 

Раніше Палата представників Конгресу та Сенат США проголосувала та скерувала на підпис президенту Джо Байдену закон, який забороняє імпорт російської нафти, газу та вугілля.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також