США запровадили нові санкції проти держпідприємств Росії - Блінкен

Сполучені Штати запровадили блокуючі санкції щодо двох російських державних компаній, які причетні до війни в Україні, йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, передає CNN.

Дії націлені на найбільшу російську суднобудівну компанію "Об'єднану суднобудівну корпорацію" (ОСК), 28 дочірніх компаній ОСК та вісім членів ради директорів ОСК, а також на найбільшу в Росії компанію, що займається розвідкою, видобутком, обробкою і реалізацією алмазів АЛРОСА, яка є одним з найбільших у світі виробників коштовного каміння.

Раніше Палата представників Конгресу та Сенат США проголосувала та скерувала на підпис президенту Джо Байдену закон, який забороняє імпорт російської нафти, газу та вугілля.