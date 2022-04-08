Суддею Верховного суду США уперше стала чорна жінка

Сенат США 53 голосами проти 47 затвердив суддю Кетанджі Браун Джексон на посаді 116-го судді Верховного суду країни.

Про це повідомляє The New York Times.

51-річна суддя Джексон стане першою чорною жінкою – суддею Верховного суду. Призначити її на цю посаду обіцяв Джо Байден у ході передвиборчої кампанії, наполягаючи на диверсифікації федеральної судової системи з точки зору раси, етнічної приналежності, статі та професійного досвіду.

Зараз її затвердження стало можливим завдяки підтримці трьох республіканців. При цьому решта республіканців відмовилися підтримати її кандидатуру, зокрема, через те, що суддя, на їх думку є надто поблажливою до злочинців, у тому числі тих, хто скоював злочини на сексуальному ґрунті. Лідер Республіканської партії у Сенаті Мітч Макконнел назвав суддю Джексон «ліворадикальною екстремісткою».

Натомість представники Демпартії заявили про історичний характер події.

«За 233-річну історію Верховного суду жодна чорна жінка не мала титулу судді. Кетанджі Браун Джексон буде першою, і я сподіваюсь, першою з багатьох, які будуть», – сказав лідер демократів Чак Шумер.

Як пише The Wall Street Journal, суддя Джексон приєднається до ліберального блоку Верховного суду, у якому зараз домінують консерватори. Усього у його складі 9 суддів.

Видання відзначає, що у найближчому майбутньому Верховний суд має розглянути кілька резонансних справ. Зокрема, судді планують вирішити, чи можуть коледжі враховувати расу в процесі вступу і чи перша поправка дозволяє дизайнерам веб-сайтів та іншим комерційним художникам нехтувати законами про громадянські права, які забороняють дискримінацію одностатевих пар, які шукають їхні послуги.

Нагадаємо, у січні 2022 року Верховний суд США заблокував вимогу Байдена про обов'язкову вакцинацію в великих компаніях.