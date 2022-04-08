В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
ГоловнаСвіт

Суддею Верховного суду США уперше стала чорна жінка

Затвердження Кетанджі Браун Джексон на посаді стало можливим завдяки підтримці трьох республіканців.

Суддею Верховного суду США уперше стала чорна жінка
Кетанджі Браун Джексон

Сенат США 53 голосами проти 47 затвердив суддю Кетанджі Браун Джексон на посаді 116-го судді Верховного суду країни. 

Про це повідомляє The New York Times.

51-річна суддя Джексон стане першою чорною жінкою – суддею Верховного суду. Призначити її на цю посаду обіцяв Джо Байден у ході передвиборчої кампанії, наполягаючи на диверсифікації федеральної судової системи з точки зору раси, етнічної приналежності, статі та професійного досвіду. 

Зараз її затвердження стало можливим завдяки підтримці трьох республіканців. При цьому решта республіканців відмовилися підтримати її кандидатуру, зокрема, через те, що суддя, на їх думку є надто поблажливою до злочинців, у тому числі тих, хто скоював злочини на сексуальному ґрунті. Лідер Республіканської партії у Сенаті Мітч Макконнел назвав суддю Джексон «ліворадикальною екстремісткою».

Натомість представники Демпартії заявили про історичний характер події. 

«За 233-річну історію Верховного суду жодна чорна жінка не мала титулу судді. Кетанджі Браун Джексон буде першою, і я сподіваюсь, першою з багатьох, які будуть», – сказав лідер демократів Чак Шумер. 

Як пише The Wall Street Journal, суддя Джексон приєднається до ліберального блоку Верховного суду, у якому зараз домінують консерватори. Усього у його складі 9 суддів. 

Видання відзначає, що у найближчому майбутньому Верховний суд має розглянути кілька резонансних справ. Зокрема, судді планують вирішити, чи можуть коледжі враховувати расу в процесі вступу і чи перша поправка дозволяє дизайнерам веб-сайтів та іншим комерційним художникам нехтувати законами про громадянські права, які забороняють дискримінацію одностатевих пар, які шукають їхні послуги.

Нагадаємо, у січні 2022 року Верховний суд США заблокував вимогу Байдена про обов'язкову вакцинацію в великих компаніях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також