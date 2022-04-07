У НАТО погодилися посилити підтримку України, але про постачання бронетехніки або авіації не йдеться, – Столтенберг

НАТО посилить військову допомогу Україні. На це погодилися всі члени альянсу. Проте про постачання бронетехніки або авіації, на яких наполягали глава українського МЗС Дмитро Кулеба та президент Володимир Зеленський, не йдеться.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на пресконференції за результатами зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, передає ВВС.

"Ми щойно закінчили змістовну зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Ми погодилися, що маємо далі посилювати і продовжувати нашу підтримку України, щоб Україна перемагала перед лицем російського вторгнення", – цитує очільника НАТО "Інтерфакс-Україна".

Столтенберг наголосив, що союзники робили багато для підтримки України і мають намір робити більше зараз, на середньострокову і довгострокову перспективу, щоб допомогти українцям захистити свої домівки і свою країну, а також дати відсіч окупантам.

Союзники також збільшують гуманітарну допомогу та фінансову підтримку України. Столтенберг додав, що альянс надаватиме Україні допомогу в галузі захисту від кібератак, а також надасть засоби захисту на випадок хімічної або біологічної атаки з боку Росії.

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час виступу в Брюсселі заявив, що битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну з великими маневрами та тисячами танків, літаків і бронетехніки. Він закликав НАТО якнайшвидше надати Україні зброю, або "допомога надійде занадто пізно і багато людей загине".