Запрацював сайт, на якому можна перевірити, чи світові компанії мають приховані зв'язки з Росією

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Сервіс містить:
- повний список російських та білоруських політичних діячів із понад 100 джерел;
- дані з офіційних відкритих реєстрів власників і бенефіціарів бізнесів країн СНД та Європи;
- інформацію про юридичних та фізичних осіб у понад 50 міжнародних санкційних списках;
- реєстри кримінальних осіб, список силовиків РФ про пов’язаність із воєнними терористами та пропагандистами;
- щоденно оновлюються дані відповідно до змін у реєстрах і списках.
Для журналістів, уповноважених представників органів державної влади України та правоохоронних органів сервіс є безоплатним.
“Чим швидше міжнародна спільнота буде відмовляти у співпраці таким бізнесам та людям, тим швидше збанкрутують компанії, що фінансують війну проти України”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, США, Велика Британія, ЄС і G7 повністю заборонили всі нові інвестиції в Росію.