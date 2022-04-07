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Запрацював сайт, на якому можна перевірити, чи світові компанії мають приховані зв'язки з Росією

Для журналістів, уповноважених представників органів державної влади України та правоохоронців сервіс є безоплатним. 

Українська ІТ-компанія YouControl запустила сайт ruassets.com, що допоможе перевірити, які світові компанії мають приховані зв'язки з російськими та білоруськими активами, особами чи бізнесом.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Сервіс містить: 

  • повний список російських та білоруських політичних діячів із понад 100 джерел;
  • дані з офіційних відкритих реєстрів власників і бенефіціарів бізнесів країн СНД та Європи;
  • інформацію про юридичних та фізичних осіб у понад 50 міжнародних санкційних списках;
  • реєстри кримінальних осіб, список силовиків РФ про пов’язаність із воєнними терористами та пропагандистами;
  • щоденно оновлюються дані відповідно до змін у реєстрах і списках.

Для журналістів, уповноважених представників органів державної влади України та правоохоронних органів сервіс є безоплатним. 

“Чим швидше міжнародна спільнота буде відмовляти у співпраці таким бізнесам та людям, тим швидше збанкрутують компанії, що фінансують війну проти України”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, США, Велика Британія, ЄС і G7 повністю заборонили всі нові інвестиції в Росію.

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