"Лукойл" зупиняє свої заводи в Росії

"Лукойл" зупиняє заводи з виробництва мазуту через надлишок нафтопродуктів. Про це повідомляє РБК з посиланням на Комерсант.

Повідомляється, що на тлі зниження поставок за кордон компанія зіткнулася з надлишками мазуту. Терміни відновлення виробництва поки не відомі.

"У переробці відбулося різке зниження обсягів відвантаження мазуту і, як наслідок, утворення надлишку даного палива в сховищах", - йдеться в повідомленні компанії. Заповнення сховищ через низький попит призвело до зупинки нафтопереробних заводів і зниження виробництва палива. Надлишок палива передбачається перенаправити на ТЕЦ і використовувати мазут замість природного газу.

"Лукойл" володіє чотирма НПЗ в Росії і є другим після "Роснефти" найбільшим нафтопереробником у РФ. У 2021 році компанія переробила близько 43 млн тонн нафти.

Нагадаємо, напередодні Фінляндія заявила, що готова відмовитися від російської нафти.