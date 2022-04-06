40 правозахисних організацій світу закликали виключити Росію з Ради ООН із прав людини

Останньою країною, яку виключали з Ради, була Лівія - в лютому 2011 року

Майже 40 правозахисних організацій з різних країн закликали Генасамблею виключити Росію з Ради ООН із прав людини.

Про це йдеться у відкритій заяві, яку, зокрема, підписав і Центр прав людини ZMINA.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну із закликом виключити РФ виступили США та Велика Британія.

5 квітня на засіданні Радбезу ООН постпред США при Організації Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ "не має займати авторитетного місця в органі, єдиною метою якого є дотримання прав людини". Вона також зазначила, що російське членство є не тільки виявом найвищого ступеня лицемірства, а й створює небезпеку, бо країна використовує Раду як платформу для брехливої пропаганди.

"Чергова брехня (щодо дій російських окупантів, зокрема, на Київщині, - ред.), яку ми чуємо від російського представника, є ще одним доказом, що їм не місце в Раді ООН з прав людини", - сказала вона.

Правозахисники, які підписали звернення до Генеральної асамблеї ООН, наголошують, що дії Росії в Україні є частиною широкої та тривалої боротьби російської влади проти дотримання прав людини та правозахисників, а російський вплив у всьому регіоні перешкоджає демократичним перетворенням.

Вплив цей проводить Росія, зокрема, завдяки діям Російської православної церкви Московського патріархату та радикальних ультраправих групувань.

"У Росії правозахисники та організації, які агітують за вільні та чесні вибори, дотримання прав жінок і прав релігійних, етнічних, сексуальних і гендерних меншин, а також ті, хто бореться з корупцією та погіршенням стану навколишнього середовища, стикаються з найбільшою загрозою з боку влади. Дійсно, робота правозахисників і організацій у РФ ще ніколи не була такою складною та небезпечною", - наголошують правозахисники.

Голосування щодо виключення Росії з Ради з прав людини ООН може відбутися вже цього тижня. Для цього необхідна підтримка двох третин зі 193 членів Генеральної асамблеї.

Останньою країною, яку виключали з Ради, була Лівія - в лютому 2011 року. До такого кроку вдалися через насильство проти протестувальників з боку сил, лояльних до тодішнього лідера країни Муаммара Каддафі. Каддафі вбили в жовтні 2011року.

Нагадаємо, Рада ООН з прав людини – це міжнародний правозахисний орган у системі ООН. Утворена у 2006 на базі Комісії з прав людини, що діяла з 1946 року.

16 березня Росія була виключена з Ради Європи. Вихід із цієї організації денонсує Європейську конвенцію з прав людини.