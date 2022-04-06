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Столтенберг про перспективи закінчення війни: "Будьмо реалістами – це може тривати місяці, а то й роки"

Генсек НАТО підкреслив, що Путіну слід негайно сісти за стіл переговорів. 

Столтенберг про перспективи закінчення війни: "Будьмо реалістами – це може тривати місяці, а то й роки"
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що в питанні закінчення війни в Україні слід бути реалістами і усвідомлювати, що це може затягнутися надовго – на місяці, а то й роки.

Таку заяву генсека цитує британське медіа Guardian.

Водночас Столтенберг підкреслив, що президент РФ негайно має сісти за стіл перемовин і знайти політичне рішення, вивести свої війська та припинити нападати на суверенні держави. 

"Я також вважаю, що незалежно від того, коли закінчиться війна, це матиме довготривалі наслідки для нашої безпеки. Тому що ми бачили жорсткість. Ми бачили готовність президента Путіна застосовувати військову силу для досягнення своїх цілей", – сказав він. 

Глова Обʼєднаного комітету штабів США генерал Марк Міллі також вважає, що війна Росії проти України може затягтися ще на роки. 

За оцінкою Генерального штабу Збройних сил України, Росія прагне встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. 

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