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Норвегія та Греція доєдналися до масової висилки російських дипломатів

Норвегія видворяє трьох, Греція – дванадцятьох. 

Норвегія та Греція доєдналися до масової висилки російських дипломатів
Фото: flaggenplatz.ch

Норвегія вирішила вислати трьої російських дипломатів з посольства в Осло. Таку заяву міністра закордонних справ поширює Guardian.

Греція вирішила вислати зразу 12 російських дипломатів, зазначає Greek City Times. В МЗС країни оголосили їх персонами нон грата, але конкретних причин цього рішення не назвали. 

Водночас медіа зазначає, що причиною є звірства російських солдат в українській Бучі, про які стало відомо цього тижня.

"Ті, хто вчинив ці злочини, мають бути притягнені до відповідальності",  йдеться у повідомленні МЗС. 

Раніше, за даними Верховної Ради України, про висилку дипломатів Росії заявили Литва (1), Німеччина (40), Франція (35), Італія (30), Данія (15), Швеція (3), Іспанія (25), Польща (45), Португалія (10), Чехія (1), Нідерланди, Бельгія (21), Ірландія (4), Естонія (14), Латвія (13), Словенія (33), Словаччина та Румунія (10).

Однією з перших видворяти росіян з дипмісій почала Франція. В МЗС сказали, що їхня діяльність суперечить інтересам країни. Деякі держави також звинувачували дипломатів з РФ у шпигунстві. 

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