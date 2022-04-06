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У Білорусі заблокували сайт організації Human Rights Watch

За відповідним рішенням прокуратури Мінська

У Білорусі заблокували сайт організації Human Rights Watch

Міністерство інформації Білорусі заблокувало сайт міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. Рішення ухвалене на виконання постанови прокурора Мінська Олега Лаврухіна, повідомляє "Суспільне" з посиланням на прокуратуру Білорусі.

МВС Білорусі наприкінці березня створило «перелік громадян Республіки Білорусь, іноземних громадян або осіб без громадянства, причетних до екстремістської діяльності».

Раніше Human Rights Watch опублікувала доповідь про військові злочини на тимчасово окупованих росіянами територіях України – у Чернігівській, Харківській і Київській областях.

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