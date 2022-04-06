Канада розширила санкційний список проти російських олігархів

Канада розширила санкційний список осіб щодо 9 людей, росіян та білорусів, які сприяли та допустили порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Ці особи, як зазначають в уряді країни, є близькими соратниками режимів в Росії та Білорусі.

До санкційного списку потрапили потрапили бізнесмени Володимир Потанін, Віктор Вексельберг, Кирило Шамалов, Леонід Міхельсон і Дмитро Пумпянський. Також до списку внесли заступників міністра оборони Білорусі Андрія Жука, Андрія Бурдика та Сергія Симоненка.

Підсанкційним особам Канада забороняє в'їзд до країни та заморожує активи в разі їх наявності на території держави, зазначається на сайті уряду.

"Дозволивши Володимиру Путіну вчинити безглузде вторгнення в Україну, ці близькі посібники режиму є учасниками жахливих подій, що розгортаються на наших очах. Канада продовжує підтримувати хоробрий народ України, який бореться за свою свободу, і ми не припинимо тиск на російський режим, доки його війська не покинуть українську землю. Звірства мають припинитися", - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

З моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Канада запровадила санкції щодо понад 700 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.