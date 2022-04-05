США заборонили Росії виплачувати держборг із заморожених на Заході коштів

Міністерство фінансів США заборонило Росії виплачувати державний борг грошима, замороженими на західних рахунках у межах санкцій.

Про це повідомляє "Голос Америки" та Reuters.

У понеділок, 4 квітня, прийшов час виплат Росією за облігаціями на загальну суму $636 мільйонів. До заборони Вашингтона Москва мала можливість заплатити із заблокованих рахунків. Тепер їй доведеться платити з власних резервів.

Нові обмеження запроваджено у межах посилення санкційного тиску на Москву.

"Росії доведеться обирати між виснаженням цінних доларових резервів або дефолтом", - заявив представник Мінфіну США. За його словами, виплати за боргом допоможуть скоротити фінансування інших видаткових статей російського бюджету, зокрема, армії.

За оцінкою видання The Bell, на західних рахунках могли бути заблокованими до $380 мільярдів фінансових активів російського Центробанку. Міністерство фінансів Росії оцінює цю суму у $300 мільярдів, це приблизно половина російських валютних резервів до введення санкцій.

5 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє виплачувати валютні борги кредиторам із "недружніх держав" російськими рублями. Якщо така оплата не передбачена договором, а кредитори на рубль не погодяться, це також означатиме дефолт, пише "Радіо Свобода". Це насамперед призведе до неможливості для Москви позичати гроші за кордоном і судові процеси проти Росії.

Раніше речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США скоріш за все "дуже скоро" запровадять додаткові заходи тиску проти РФ. Черговий раунд санкцій на тлі повідомлення про ознаки "воєнного злочину" Росії на Київщині розглядають і європейські лідери. Зокрема, Німеччина розгляне підтримку ембарго ЄС щодо закупівлі російського вугілля.

Крім того, як повідомили джерела у керівництві ЄС, Єврокомісія запропонує країнам ЄС нові обмеження на імпорт російських гуми, хімікатів та іншої продукції сукупним обсягом у 9 мільярдів євро на рік, а також заборону на ввезення до Росії напівпровідників, комп'ютерів, технологій для видобування скрапленого газу, електричного й транспортного обладнання на суму у додаткові 10 мільярдів на рік.

Раніше США, Канада, Австралія і Британія оголосили про заборону на купівлю російської нафти, проте Німеччина, Польща, деякі інші країни ЄС, а також Індія, Китай продовжують купувати енергоносії РФ.

Нагадаємо, Європейський Союз також обговорює можливість запровадження санкцій проти дочок Путіна.