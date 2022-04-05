ОТУ "Схід" повідомило про майже 80 знищених загарбників, знищену і захоплену техніку окупантів

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили одну атаку і понесли втрати.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".
За інформацією військових, вдалося знищити майже 80 загарбників, а також чимало ворожої техніки:
- танків – 4 (з них захоплено - 1);
- БТР – 9;
- БМП – 10;
- міномет – 1;
- БМ-21 – 1;
- АТ – 17;
- БПЛА – 1;
- паливозаправники – 2.
"Російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", - наголосили українські бійці.
Нагадаємо, 4 квітня українські бійці в зоні ООС відбили 7 атак росіян.
За інформацією Міноборони Великобританії, Росія стягує війська на Донбас, щоб захопити Маріуполь.