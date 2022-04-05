ОТУ "Схід" повідомило про майже 80 знищених загарбників, знищену і захоплену техніку окупантів

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили одну атаку і понесли втрати.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

За інформацією військових, вдалося знищити майже 80 загарбників, а також чимало ворожої техніки:

танків – 4 (з них захоплено - 1);

БТР – 9;

БМП – 10;

міномет – 1;

БМ-21 – 1;

АТ – 17;

БПЛА – 1;

паливозаправники – 2.

"Російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", - наголосили українські бійці.

Нагадаємо, 4 квітня українські бійці в зоні ООС відбили 7 атак росіян.

За інформацією Міноборони Великобританії, Росія стягує війська на Донбас, щоб захопити Маріуполь.