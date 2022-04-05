Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

ОТУ "Схід" повідомило про майже 80 знищених загарбників, знищену і захоплену техніку окупантів

Російські війська здійснили одну атаку і зазнали втрат.

ОТУ "Схід" повідомило про майже 80 знищених загарбників, знищену і захоплену техніку окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили одну атаку і понесли втрати.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

За інформацією військових, вдалося знищити майже 80 загарбників, а також чимало ворожої техніки:

  • танків – 4 (з них захоплено - 1);
  • БТР – 9;
  • БМП – 10;
  • міномет – 1;
  • БМ-21 – 1;
  • АТ – 17;
  • БПЛА – 1;
  • паливозаправники – 2.

"Російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", - наголосили українські бійці.

Нагадаємо, 4 квітня українські бійці в зоні ООС відбили 7 атак росіян.

За інформацією Міноборони Великобританії, Росія стягує війська на Донбас, щоб захопити Маріуполь.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також