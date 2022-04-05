Окупанти знищили ​"Фельдман Екопарк" під Харковом, левів і тигрів хочуть приспати

Хижаки будь-якої хвилини можуть вийти на вулицю. Щоб евакуювати їх на Полтавщину, потрібна фінансова допомога.

Через постійні обстріли та бомбардування російськими військами "Фельдман Екопарк" під Харковом припинив існування. Якщо не вдасться облаштувати тимчасове житло для великих хижаків, то тварин доведеться приспати.

Про це власник парку Олександр Фельдман розповів у відео, що оприлюднено на сторінці екопарку у фейсбуці.

За словами Фельдмана, зруйновано всю інфраструктуру та вольєри. Дивом залишилися живі тигри та леви, але через те, що дуже сильно постраждали клітки, хижаки будь-якої хвилини можуть вийти на вулицю.

"Парку більше немає. Після вчорашнього масованого обстрілу (4 квітня – ред.) ракетами та літаками парк практично знищено. Сьогодні приймається рішення, у нас часу до вечора, або всіх умертвити, приспати, або прийняти якийсь момент їхнього перевезення. Жодних шансів, ідей, щоб їх перенаправити, немає… Якщо буде знайдена якась ідея, можливо, когось врятуємо, маленьких ягуарів, пантер. Але всіх дорослих тварин, швидше за все, буде знищено”, – повідомив власник екопарку.

Фельдман розповів, що зараз фахівці розглядають можливість обладнати хоча б для деяких тварин тимчасове житло у Чутовому Полтавській області. Для термінової евакуації парку потрібна фінансова підтримка. Реквізити для пожертвувань можна знайти за посиланням.

"Фельдман Екопарк" – це благодійний проєкт, що відомий не лише в Україні. Він поєднував допомогу тваринам, терапію для дітей з особливими потребами, реабілітаційну, науково-дослідну та освітню бази, а також дозвілля для любителів природи.

Раніше з екопарку вдалося евакуювати на Полтавщину мавп, тапірів, дикобразів, черепах та ігуан. Унаслідок обстрілів загинула пара бізонів, їхнє маля залишилося саме.