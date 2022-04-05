Окупанти завдали удару по Нью-Йорку на Донеччині, пошкоджено будинки та один із цехів Авдіївського коксохіму

Прокуратура розслідує сім кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни. Йдеться про вбивства і поранення цивільних на Донеччині та Луганщині, а також пошкодження представництва консультативної місії ЄС у Маріуполі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 4 квітня армія РФ здійснила артилерійський обстріл с. Георгіївка Покровського району Донецької області, внаслідок чого пошкоджено будівлю та двір навчального закладу. Поранено двох місцевих мешканців.

Упродовж кількох годин ворог стріляв по Бахмутському району – постраждало с. Воздвиженка, звідки до лікарні доставлено жінку з множинними осколковими пораненнями.

У смт Нью-Йорк поблизу Торецька унаслідок тривалих обстрілів пошкоджено житлові будинки та територію одного з цехів Авдіївського коксохімічного заводу. Відомості стосовно постраждалих з’ясовуються.

До Бахмутської лікарні щодня доставляють поранених з Луганської області. Наразі надається термінова допомога двом мешканцям Лисичанська, які через обстріли житлових кварталів отримали мінно-вибухові травми, переломи та поранення.

"Продовжуються обстріли м. Маріуполя російськими окупантами. Наразі стало відомо про смерть ще одного місцевого мешканця та поранення іншого, а також про пошкодження агресором приміщення Регіонального представництва консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС)", – повідомляють в Офісі генпрокурора.

5 квітня війська РФ та представники фейкових "республік" знову накрили мінометним вогнем смт Нью-Йорк. За попередніми даними, одна цивільна особа зазнала тяжких тілесних ушкоджень. У результаті обстрілу Слов'янська пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.