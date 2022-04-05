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За тиждень зенітні ракетні війська знищили понад 30 повітряних цілей ворога, – командування “Центр”

Українські воїни вправно збивають ворожі літаки, ракети та БПЛА, додали військові.

За тиждень зенітні ракетні війська знищили понад 30 повітряних цілей ворога, – командування “Центр”
Фото: facebook.com/PvkCenter

За тиждень зенітні ракетні війська знищили понад 30 повітряних цілей ворога.

Про це йдеться на Facebook-сторінці повітряного командування “Центр”.

“Військовослужбовці військових частин повітряного командування “Центр” Повітряних Сил продовжують нищити окупантів рф”, – йдеться у повідомленні.

Українські воїни вправно збивають ворожі літаки, ракети та БПЛА, додали військові.

Фото: facebook.com/PvkCenter

Фото: facebook.com/PvkCenter

Фото: facebook.com/PvkCenter

Фото: facebook.com/PvkCenter

Фото: facebook.com/PvkCenter

Фото: facebook.com/PvkCenter

Фото: facebook.com/PvkCenter

Нагадаємо, командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, що дві крилаті ракети сьогодні вночі було збито у Дніпропетровській області.

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