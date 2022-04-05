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Військові вперше застосували відібраний у росіян "Солнцепек"

Машина була захоплена справною.

Військові вперше застосували відібраний у росіян "Солнцепек"

Збройні сили України вперше застосувала відібрану у російських військ вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек". Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ця система російського виробництва була захоплена в окупантів абсолютно справною, і тепер вона окупантів нищить!" - зазначив речник.

Нагадаємо, "Солнцепек" - важка вогнеметна система, одна із систем озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель і споруд об’ємним вибухом. Також для знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. Веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Знищення відбувається полем високої температури та надлишковим тиском.

3 березня українські військові біля Мени Чернігівської області захопили транспортно-заряджальну машину з комплексу "Солнцепек". Ще одну таку машину захопили 30 березня на Харківщині.

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