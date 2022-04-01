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Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"

Машина "захлинулася власною стружкою".

14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого знищила російську транспортно-заряджальну машина з комплексу ТОС «Солнцепек». Про це повідомляється у фейсбуці бригади.

Фото: facebook/14ombr

“Уже неодноразово повідомлялося, що окупаційні війська росіян у війні проти України намагаються використовувати важкі вогнеметні системи. Їхні ТОС-1 «Буратіно» та його вдосконалена версія ТОС-1А «Солнцепек» здатні завдати жахливої шкоди і втрат цивільному населенню...

Фото: facebook/14ombr

Та росія і поняття людськості та гуманізму взаєпопов'язані десь так само, як морська свинка і море... Жорстока і цинічна бензоколонка, яка уявила себе державою, не розуміє нічого, окрім мови сили. І отримує те, на що заслуговує!” - зазначили в 14-й бригаді.

Фото: facebook/14ombr

Ця транспортно-заряджальна машина з комплексу ТОС, зазначають військові, "захлинулася власною стружкою" і не завдасть шкоди українцям. 

Нагадаємо, машину зі складу російської важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепёк» військові знищили 3 березня під Меною. А ще одну транспортно-заряджальну машину ТОС-1А «Солнцепек» - на Харківщині. 30 березня.

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