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Арестович: військам Росії не вдається оточити ЗСУ в зоні ООС

Ворог вдається до ракетних, артилерійських та авіаційних ударів. 

Арестович: військам Росії не вдається оточити ЗСУ в зоні ООС
Українська армія в ООС (ілюстративне фото)
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Російські військові не можуть оточити підрозділи Збройних сил України в зоні Операції Обʼєднаних сил. Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив на брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

"Противник ніяк не може розпочати наступальну операцію з оточення наших угруповань у зоні ООС. Поки що він вдається лише до ракетних, артилерійських та авіаційних ударів, що може свідчити про повну його неготовність діяти на землі. Отже, наш прогноз обережно оптимістичний, хоча там ще можуть бути важкі бої", – заявив він. 

Арестович додав, що окупанти здійснюють часткову ротації від Києва. Ймовірно, ці підрозділи перекинуть в зону ООС.

"Але йому не вдається утримати ті ділянки та райони, які він хотів би утримати, щоб забезпечити ротацію. Наші війська "тиснуть" його і на північному заході, і на північному сході, відсуваючи далі від Києва і роблячи практично неможливим штурм міста", – сказав він.

В напрямку Харкова українські оборонці здійснюють контратаки. Продовжуються тактичні дії проти оборони противника на херсонському напрямку.

"Загалом ситуація для нас оптимістична у співвідношенні 55 на 45. Але противник продовжує здійснювати ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури та військової промисловості, продовжує знищувати житлові квартали у Харкові, Маріуполі та Чернігові – місті, яке він намагається перетворити на другий Маріуполь. Але ми впораємося. З Черніговом досі зберігається сухопутний зв'язок, приходить військова та гуманітарна допомога і жителі мають можливість виїхати", – заявив радник голови Офісу президента. 

Нагадаємо, Генштаб підтверджує часткове відведення сил противника від Києва. Водночас є вірогідність, що ворог перегруповується для посилення атак на Донецьку та Луганську області. 

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