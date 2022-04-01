Росія у війні втратила техніки вже більш ніж на $10 млрд. Добірка топ-7 найдорожчих екземплярів від Міноборони

Серед іншого знищено корабель, що брав участь у вторгненні до Грузії і Криму.

Росія за час повномасштабного вторгнення до України позбулася техніки більш ніж на $10 млрд. Про це повідомили в Міноборони, виклавши добірку найкоштовнішої знищеної захисниками техніки окупанта.

"Завдяки злагодженій взаємодії військ і сил знищується велика кількість російської техніки, якої ворог вже втратив на суму більше 10 мільярдів доларів", – йдеться у повідомленні.

Українським захисникам вдалося знищити:

танк Т-90 М "Владімір" вартістю до $3 00 000. Такі використовувались у Сирії та другій війні в Карабасі

"Панцир С-1", призначений для прикриття обʼєктів. Такий спалили в Баштанці, а три екземпляри захопили і передали українським фахівцям

бойовий вертоліт Ка-52 для розвідки місцевості та кординації, може вражати техніку і живу силу. Цей гелікоптер 24 лютого збили над Межигірʼям, ще один – 2 березня в Бучанському районі, 12 березня – біля Скадовська, 16 березня – біля Миколаєва, 19 березня зразу два над Київщиною (зі Stinger) та над Запорізькою областю

літак Іл-76 для десантників і вантажів

два Су-35 С знищили на Київщині (ракетами), один – 4 березня – в Чернігові (з ПТРК "Ігла-1")

"Іскандер-М", що возить балістичні ракети. Ймовірно, саме ними на початку вторгнення 24 лютого били по наших аеродромах. Українські військові 10 березня знищили дивізон "Іскандер-М" з чотирьма установками і 8 балістичними ракетами

великий десатний корабель "Саратов", що може возити до 1000 тонн техніки. Брав участь в анексії Криму і у вторгненні в Грузії. В березні пішов до порту Бердянська, вийти з якого вже не зміг.

Нагадаємо, що Росія за час повної війни проти України втратила вже 625 танків та 7 кораблів і катерів.