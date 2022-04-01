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Окупанти використовують українських дітей як живий щит при переміщенні колон техніки, – ГУР

Це зафіксовано в Київській, Чернігівській, Сумській і Запорізькій областях. 

Окупанти використовують українських дітей як живий щит при переміщенні колон техніки, – ГУР
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Російські військові викрадають українських дітей та використовують їх як живий щит при переміщені своїх колон техніки.

За повідомленням мешканців села Новий Биків (Чернігівщина), солдати взяли в заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Таким чином вони "страхують" колони з технікою. Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міноборони в Facebook.

"Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – в якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам. Випадки використання дітей у якості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях", – повідомили в ГУР. 

Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. 

Нагадаємо, вороги також викрадають та вивозять дітей з ОРДЛО. Станом на 21 березня було відомо про 2389 викрадених маленьких українців, яких незаконно відвезли в РФ. 

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