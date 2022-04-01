Ніч у Києві минула спокійно, – КМДА

Для громадського транспорту відкритий Південний міст, для приватних авто – Дарницький та Північний.

У Києві ніч на 1 квітня минула спокійно. Інфраструктура, комунальники, транспортники, медики і рятувальники працюють.

Для сполучення між лівим і правим берегами Дніпра для приватного транспорту сьогодні відкриті Північний і Дарницький мости, для громадського транспорту – Південний. Про це повідомили в КМДА.

Продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, мініярмарки та столичні ринки теж працюють.

"Міська влада закликає киян не втрачати пильності та не виходити з дому без нагальної потреби, а також дотримуватися правил комендантської години. За перших сигналів повітряної тривоги – слідувати в укриття!" – закликали в КМДА.

Там також нагадали, що відсьогодні частково дозволено продаж алкоголю, але закликали не жартувати зі здоровʼям і не втрачати тверезий розум.