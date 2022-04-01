Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Роман Горбач: «Більшість тих, хто хотів стати добровольцем, уже захищають нашу державу»
Роман Горбач: «Більшість тих, хто хотів стати добровольцем, уже захищають нашу державу»
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
ГоловнаСуспільствоВійна

Ніч у Києві минула спокійно, – КМДА

Для громадського транспорту відкритий Південний міст, для приватних авто – Дарницький та Північний. 

Ніч у Києві минула спокійно, – КМДА
Фото: EPA/UPG

У Києві ніч на 1 квітня минула спокійно. Інфраструктура, комунальники, транспортники, медики і рятувальники працюють.

Для сполучення між лівим і правим берегами Дніпра для приватного транспорту сьогодні відкриті Північний і Дарницький мости, для громадського транспорту – Південний. Про це повідомили в КМДА.

Продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, мініярмарки та столичні ринки теж працюють.

"Міська влада закликає киян не втрачати пильності та не виходити з дому без нагальної потреби, а також дотримуватися правил комендантської години. За перших сигналів повітряної тривоги – слідувати в укриття!" – закликали в КМДА.

Там також нагадали, що відсьогодні частково дозволено продаж алкоголю, але закликали не жартувати зі здоровʼям і не втрачати тверезий розум. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також