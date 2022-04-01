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На Луганщині погодили 5 зелених коридорів, але режиму тиші росіяни не дотримуються, – Гайдай

Евакуацію організують із шести міст та сіл.

На Луганщині погодили 5 зелених коридорів, але режиму тиші росіяни не дотримуються, – Гайдай
Фото: Facebok/Сергій Гайдай

Сьогодні, 1 квітня, заплановано відкриття п’яти гуманітарних коридорів на Луганщині. Евакуацію організують з шести міст та сіл.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Однак, ми все ще очікуємо на «режим тиші». Росіяни поки його не дотримуються. Обстріли з їх боку тривають. Ми намагаємося врятувати від небезпеки всіх, хто вирішив і готовий виїхати в безпечні регіони України. Жителям Попасної, Гірського, Нижнього, Рубіжного, вважаю, слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація вкрай загострена", – зазначив керівник Луганської області.

Він пояснив, що діставатися до віддалених населених пунктів автобусам та автівкам з продуктами харчування стає дедалі небезпечніше. Із Сєвєродонецька і Лисичанська охочих убезпечити себе щодня дуже багато. Навіть ті, хто ще тиждень тому мав сумніви, поспілкувались зі знайомими, що вже виїхали, та теж вирішили приєднатися до них.

Маршрути для евакуації на Луганщині 1 квітня:

  1. Бахмут – Лисичанськ – Сєвєродонецьк – Рубіжне
  2. Бахмут – Лисичанськ – Гірське – Нижнє
  3. Бахмут – Лисичанськ – Сєвєродонецьк
  4. Бахмут – Попасна
  5. Бахмут – Лисичанськ. 

Сергій Гайдай також повідомив, що сьогодні вже вдалося евакуювати 52 людини з Кремінної. Вони рушать до потягів у Слов’янську.

Раніше повідомляли, що з Луганської та Донецької областей 1 квітня вирушать три евакуаційні поїзди. Вони доставлять пасажирів із Новозолотарівки на Луганщині у Лозову Харківської області та з Краматорська на Донеччині у Львів.

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