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У Херсоні зник журналіст Костянтин Риженко

Також російські військові затримали брата Костянтина.

У Херсоні зник журналіст Костянтин Риженко
Фото: Радіо Свобода

У Херсоні зник журналіст Костянтин Риженко. Про це повідомляє голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.

"НСЖУ поспілкувалася із джерелом, близьким до Костянтина (з міркувань безпеки ім’я не розкриваємо), яке підтверджує, що журналіст відучора не виходить на зв’язок. Джерело вказало, що вдалося зв’язатися із дружиною журналіста, Олександрою, яка розповіла, що за адресами рідних Костянтина у Херсоні одночасно прийшли російські військові. При цьому затримали брата Костянтина", - йдеться у повідомленні.

Раніше на телеграм-каналі Костянтина Риженка зʼявилося відкладене повідомлення. У ньому йшлося про те, що у випадку публікації повідомлення, ймовірно з журналістом "щось трапилося". У повідомленні вказано, що причини можуть бути або технічні, наприклад, втрата звʼязку, або ж публікація повідомлення означатиме, що Костянтина затримали російські військові.

Перед публікацією відкладеного повідомлення, Риженко не публікував повідомлення у своєм телеграм-каналі більше доби.

Костянтин Риженко - головний редактор хферсонського сайту новин "Херсон Newscity". Телеграм-канал Риженка має більше 27 тисяч підписників. Крім того з часу окупації Херсона російськими військами журналіст також займався волонтерською діяльністю. Він закликав підтримати херсонських волонтерів у відкладеному повідомленні.

Реквізити для підтримки волонтерів у Херсоні: 

Гривнева картка 5375411504205985 

Paypal ozgard94@gmail.com

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