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​Байден оголосив про випуск на ринок нафти зі Стратегічного резерву США

Щодня на ринок поступатиме мільйон барелів нафти – це приблизно 5% від обсягів, які споживають США

​Байден оголосив про випуск на ринок нафти зі Стратегічного резерву США
Фото: EPA/UPG

Президент Байден оголосив у четвер, що Сполучені Штати випустять до 180 мільйонів барелів нафти зі стратегічного резерву, щоб протидіяти економічним наслідкам російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє The New York Times.

«Наші ціни (на пальне, – LB.ua) зростають через дії Путіна», – зазначив президент США. – Якщо ми хочемо знизити ціни на паливо, нам потрібно отримати більше нафти прямо зараз».

За його словами, до осені поточного року енергетичні компанії готові збільшити нафтовидобуток.За планом Білого дому зі Стратегічного резерву щодня поступатиме на ринок мільйон барелів нафти – це приблизно 5% від обсягів, які споживають США. 

Нагадаємо, що на тлі очікування заяви Байдена про постачання зі стратегічних запасів США, ціни на нафту відчутно знизились

8 березня США заборонили імпорт російської нафти та газуВелика Британія оголосила, що припинить купувати російську нафту до кінця 2022 року.

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