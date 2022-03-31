Facebook не позначає 80% дописів, які пропагують теорію змови щодо біологічної зброї в Україні

Пропагандистські кампанії Росії роками вигравали від того, що Мета закривала очі на дезінформацію.

Згідно з дослідженням, опублікованим у п’ятницю Центром протидії цифровій ненависті (CCDH), Facebook не позначив 80% статей на своїй платформі, які пропагують теорію змови, яка швидко поширюється, про те, що США фінансують використання біологічної зброї в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

Некомерційна дослідницька група з питань дезінформації вивчила вибірку дописів з 24 лютого по 14 березня, в яких були розміщені зовнішні статті, що містять безпідставні заяви про біологічну зброю. Було виявлено, що Facebook у 80% випадків не позначає повідомлення як «відсутній контекст», що містять «частково неправдиву інформацію» або «неправдиву інформацію».

«Якщо наші дослідники можуть виявити неправдиву інформацію про Україну, яка відкрито поширюється на її платформі, це в силах Meta зробити те ж саме, – сказав виконавчий директор CCDH Імран Ахмед. – Але ми виявили, що в переважній більшості випадків теоріям змови дають свободу поширення».

Дослідники CCDH скористалися інструментом соціальної аналітики NewsWhip, щоб виявити понад 120 статей із зовнішніх сайтів, які містили неправдиві чи оманливі твердження про лабораторії біологічної зброї або неправдиві заяви, зроблені американськими чиновниками, і виявили, що статті у вибірці отримали понад 150 000 лайків, коментарів та поширення Facebook.

CCDH закликав Meta більш ретельно застосовувати свої мітки «неправдива інформація» та «частково неправдива інформація» та розширити використання наявної мітки «відсутній контекст».

«Пропагандистські кампанії Росії роками вигравали від того, що Мета закривала очі на дезінформацію, – сказав Ахмед. –Мета погано вміє стримувати серйозні наративи дезінформації, які йдуть на користь режиму Путіна».

Нагадаємо, Росія систематично поширює фейки про наявність в Україні лабораторій, фінансованих США, де виготовляють біологічну зброю. Зокрема, Міністерство оборони РФ стверджує, що отримало дані про проєкт США в лабораторіях України з вивчення поширення небезпечних інфекцій мігруючими птахами.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров навіть заявив, що така зброя є "етнічно орієнтованою".