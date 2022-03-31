Зеленський закликав парламент Австралії надати Україні бронемашини Bushmaster

Президент також запросив Австралію взяти шефство над Херсонщиною, яка сьогодні виборює свою свободу.

Президент Володимир Зеленський закликав Австралію надати бронемашини Bushmaster, які можуть суттєво допомогти в боротьбі з Росією.

У виступі перед австралійським парламентом Зеленський зауважив, що й інші зразки техніки та зброї здатні посилити наші позиції і Україна буде вдячна, якщо є можливість їх надати.

Президент закликав блокувати для Росії море, щоб жоден російський корабель не міг потрапити в порти вільного світу.

"Купувати російську нафту – означає оплачувати руйнацію основ глобальної безпеки. Має бути повністю зупинена будь-яка бізнес-активність з Росією. Жодного долара на знищення людей! Також потрібно зупиняти будь-які намагання Росії обходити санкції. Бо що ж це за санкції, якщо їх можна обійти завдяки нехитрим схемам?" – зазначив президент.

Він додав, що Україна запрошує провідні держави та компанії і найкращих спеціалістів приєднатися до проєкту відновлення держави.

"Взяти шефство над регіоном, містом чи галуззю на ваш вибір у нашій країні, які потребують відновлення. Ваша держава надала нашій такий спеціальний статус країни-однодумця. Але ми не тільки у думках споріднені – ми споріднені і у мріях. Тому я запрошую вашу прекрасну державу придивитись до наших південних регіонів, до нашого узбережжя Чорного та Азовського морів. Відновлення наших портів, розвиток таких міст, як, наприклад, Херсон, який сьогодні виборює свою свободу, відновлення морської галузі України може бути для вас особливим внеском у стабільність після цієї страшної війни", – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що разом із принциповим захистом вільного мореплавства це поверне силу давнім словам: хто здатен захистити свободу на морі, той здатен захистити свободу у світі.

Глава держави зазначив, що все, що відбувається в Україні через Росію, вже стало реальною загрозою і для Австралії.

"Бо така природа зла – воно може миттєво здолати будь-яку відстань і будь-які барʼєри. Зруйнувати життя. Десятки років не було такої загрози ядерних ударів, як зараз. Через те, що представники Росії – посадовці і державні пропагандисти – відкрито обговорюють можливість застосування ядерної зброї проти тих, хто не хоче підкорятися російським вимогам", – підкреслив президент.

Десятки років не було такого, щоб якась держава повністю блокувала море для іншої держави і всіх торговельних суден будь-якої країни. Саме це зробила РФ. Українська частина Чорного і Азовського морів зараз – це повністю мертве море.

"І будь-яке судно, яке спробує зайти в наші води, може бути просто знищене російським флотом. Більш ніж сотню торговельних суден під різними прапорами заблоковано Росією в наших портах! Але що найстрашніше – якщо Росію не зупинити зараз, Росію не притягнути до відповідальності, то деякі інші держави світу, які мріють про аналогічну війну проти сусідів, вирішать, що це можливо і для них", – підкреслив Володимир Зеленський.

Австралія підтримує санкційну політику Заходу щодо Росії та Білорусі і застосувала обмежувальні заходи проти російських військових офіцерів і пропагандистів, олігархів, керівництва РФ, включно з Путіним, і Білорусі, включно з Лукашенком. Також вона надасть Україні 70 000 тонн вугілля безкоштовно. Вартість вугілля та його доставки покриватиметься урядом Австралії.

Нагадаємо, під час виступу перед парламентом Норвегії Володимир Зеленський закликав надати нам протикорабельні ракети Harpun, протиповітряні системи Nasams, засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи.