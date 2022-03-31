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Зараз немає нічого конкретного про гарантії безпеки, – Білий дім про готовність виступити гарантом для України

Щодо постачання винищувачів позиція США не змінилася – Байден вважає, що це означатиме вступ у конфлікт проти Росії. 

Зараз немає нічого конкретного про гарантії безпеки, – Білий дім про готовність виступити гарантом для України
Фото: EPA/UPG

США постійно обговорюють із Україною способи забезпечення суверенітету та безпеки. Але станом на зараз немає конректики стосовно гарантій, підписання яких від міжнародних партнерів вимагає Україна.

Про це директора з комунікації Білого дому Кейт Бедінгфілд повідомила на брифінгу. На питання про те, чи готові США стати гарантом безпеки України і чи розглядається такий варіант, вона відповіла:

"Нині немає нічого конкретного про гарантії безпеки, про що я можу говорити". 

Щодо винищувачів МіГ, які пропонувала передати в Штати Польща для подальшого постачання Україні, Бедінгфілд сказала, що Байден ясно дав зрозуміти: доставка літаків може означати вступ США у конфлікт із Росією. За її словами, Штати при постачанні озброєння керуються двома принципами: доцільність та реальна користь від озброєння для України та ризики вступити у війну проти РФ. 

Бедінгфілд також торкнулася теми щодо виділення Україні $500 млн, які Джо Байден пообіцяв учора в телефонній розмові з Володимиром Зеленським. За її словами, ці кошти Україна буде використовувати для підтримки економіки, сплати бюджетних видатків як то зарплата та обслуговування державних служб. 

Нагадаємо, Україна наполягає, що війна з Росією має завершитися підписанням міжнародної угоди гарантування безпеки. Передбачається, що країни-підписанти в разі нового нападу на Україну мають три дні на консультації, після чого вони повинні допомагати у відбитті атак, включно з закриттям неба та іншими необхідними кроками.

Україна пропонує, щоб участь у підписанні договору взяли держави-члени Радбезу ООН. Це, серед інших, США, Німеччина, Туреччина. Росія теж туди входить. 

Німеччина вже виступила із заявою, що готова стати гарантом безпеки. Але тільки після завершення війни. 

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