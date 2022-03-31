Зараз немає нічого конкретного про гарантії безпеки, – Білий дім про готовність виступити гарантом для України

Щодо постачання винищувачів позиція США не змінилася – Байден вважає, що це означатиме вступ у конфлікт проти Росії.

США постійно обговорюють із Україною способи забезпечення суверенітету та безпеки. Але станом на зараз немає конректики стосовно гарантій, підписання яких від міжнародних партнерів вимагає Україна.

Про це директора з комунікації Білого дому Кейт Бедінгфілд повідомила на брифінгу. На питання про те, чи готові США стати гарантом безпеки України і чи розглядається такий варіант, вона відповіла:

"Нині немає нічого конкретного про гарантії безпеки, про що я можу говорити".

Щодо винищувачів МіГ, які пропонувала передати в Штати Польща для подальшого постачання Україні, Бедінгфілд сказала, що Байден ясно дав зрозуміти: доставка літаків може означати вступ США у конфлікт із Росією. За її словами, Штати при постачанні озброєння керуються двома принципами: доцільність та реальна користь від озброєння для України та ризики вступити у війну проти РФ.

Бедінгфілд також торкнулася теми щодо виділення Україні $500 млн, які Джо Байден пообіцяв учора в телефонній розмові з Володимиром Зеленським. За її словами, ці кошти Україна буде використовувати для підтримки економіки, сплати бюджетних видатків як то зарплата та обслуговування державних служб.

Нагадаємо, Україна наполягає, що війна з Росією має завершитися підписанням міжнародної угоди гарантування безпеки. Передбачається, що країни-підписанти в разі нового нападу на Україну мають три дні на консультації, після чого вони повинні допомагати у відбитті атак, включно з закриттям неба та іншими необхідними кроками.

Україна пропонує, щоб участь у підписанні договору взяли держави-члени Радбезу ООН. Це, серед інших, США, Німеччина, Туреччина. Росія теж туди входить.

Німеччина вже виступила із заявою, що готова стати гарантом безпеки. Але тільки після завершення війни.