Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, – Анналена Бербок

Однак це може статися лише після завершення воєнних дій.

Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє Die Zeit.

«Якщо потрібні гарантії, то Німеччина теж буде там (серед країн, які гарантуватимуть безпеку Україні, – LB.ua) і дасть гарантії», – заявила міністерка.

При цьому, вона додала, що гарантії можуть бути надані лише після завершення бойових дій.

Нагадаємо, Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН –Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль надали нашій державі гарантії безпеки, схожі на принцип колективної безпеки НАТО. Зокрема, упродовж трьох днів після нападу на Україну, країни-гаранти повинні надати військову допомогу, озброєння та створити безпольотну зону.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив готовність Вашингтона до участі у реалізації гарантій безпеки для України. При цьому він заявив, що не бачить позитивних зрушень у переговорах Росії з Україною, але вважає добрим сигналом, якщо їх бачить Київ.

Великобританія готова стати одним із гарантів безпеки для України у разі підписання відповідного міжнародного договору. Про це під час брифінгу заявила постпред Британії в ООН Барбара Вудворд.