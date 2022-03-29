Блінкен підтвердив готовність США до участі у реалізації гарантій безпеки для України

Держсекретар США не бачить позитивних зрушень у переговорах Росії з Україною, але вважає добрим сигналом, якщо їх бачить Київ.

Сполучені Штати готові взяти участь у реалізації домовленостей Москви та Києва щодо безпеки України.

Про це у вівторок, 29 березня, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"У разі, якщо буде якийсь результат, і наша підтримка України може бути частиною цього результату, зокрема підтримка її безпеки та оборони, то, звісно, цього ми хочемо прагнути", – сказав Блінкен під час пресконференції з главою МЗС Марокко Нассером Бурітою.

Він додав, що не бачить позитивних зрушень у переговорах Росії з Україною, але вважає добрим сигналом, якщо їх бачить Київ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Українським партнерам вирішувати, чи є якісь зміни чи прогрес... У разі, якщо в Україні дійшли висновку, що вони (позитивні зрушення – ред.) є, то це добре", – сказав Блінкен.

Як повідомляли, сьогодні на перемовинах у Стамбулі Україна виступила з пропозицією нового міжнародного договору про гарантії безпеки. Документ передбачає, що в разі будь-якої агресії проти України протягом трьох днів мають відбуватися консультації, після цього країни-гаранти мають надати нам військову допомогу збройними силами, озброєнням, закрити повітряний простір.

Серед гарантів Україна бачить країни Ради безпеки ООН. Це Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль. За бажання стати гарантами можуть й інші країни.

Договір має бути підписаний та ратифікований всіма країнами-гарантами, які, своєю чергою, не заперечуватимуть та допомагатимуть вступу України до ЄС.