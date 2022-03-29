Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору

Зустріч президентів України та РФ російська сторона на перемовинах у Стамбулі запропонувала провести одночасно з підписанням мирного договору очільниками МЗС.

Про це заявив представник російської делегації, колишній міністр культури та помічник Володимира Путіна Володимир Мединський.

"Погодили та пропонуємо рішення, за яким зустріч голів держав можлива одночасно з парафуванням договору міністрами закордонних справ. Тим паче, що в момент цього парафування та розгляду договору можливе обговорення різних політичних нюансів та деталей", – цитує Мединського російське агентство ТАСС.

Водночас глава фракції "Слуга народу" і глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія вважає, що підготовлено достатньо матеріалів для організації зустрічі президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

"Ми вважаємо, що вже достатньо напрацьовано матеріалів, щоб зробити можливою зустріч президентів України та Російської Федерації. Направили таку пропозицію Російській Федерації і очікуємо від неї відповіді", – цитує слова Арахамії після завершення українсько-російських переговорів у вівторок у Стамбулі агентство "Інтерфакс-Україна".

Як пояснив член української делегації на перемовинах Олександр Чалий, договір про гарантії безпеки є можливим форматом закінчення війни.

Нагадаємо, 18 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що необхідність зустрічі Путіна та Зеленського залежатиме від модальності документа про припинення вогню, її ще належить узгодити.