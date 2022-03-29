G7 відмовляється платити рублі за газ, а пивовари відмовляються працювати в Росії

На основі цих даних команда українського Forbes проаналізувала реакцію на війну іноземних компаній, які входять в Росії до рейтингу топ-250. Як виявилося, найбільша частка повного припинення роботи на російському ринку припадає на компанії з Великої Британії та Німеччині. Лідери "антирейтингу" – великі компанії з Франції та Китаю, які в більшості своїй продовжують повноцінно працювати в країні-агресорі .

За даними Єльської школи менеджменту, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну близько 450 міжнародних компаній повністю припинили або обмежили бізнес-зв’язки з Росією.

Фото: EPA/UPG

Загалом же близько 170 компаній повністю вийшли з російського ринку, а ще 277 призупинили діяльність або інвестиції чи скоротили бізнес-операції. Разом з тим, компанії продовжують розривати зв’язки з росією, при чому деякі вже оновлюють свої попередні позиції до більш жорстких.

В понеділок одразу два пивні гіганти, які початково планували припинити нові інвестиції, сьогодні оголосили про повний вихід з російського ринку. Нідерландська пивоварна корпорація Heineken N.V. та данська Carlsberg Group припиняють діяльність в Росії, а свій бізнес передадуть новим власникам. За свої робочі місця доведеться понервувати приблизно 10200 росіян, хоч компанії поки і обіцяють подбати про їх майбутнє.

Токсичні російські гроші

Західні санкції роблять дедалі більш токсичними не лише російські ринки, але й російські гроші, що змушує фінансові установи розривати зв’язки з країною-агресором.

28 березня два інвестиційні фонди східних країн заявили, що не будуть здійснювати нові інвестиції в Росію – це Mubadala Investment Company Об’єднаних Арабських Еміратів та катарський Qatar Investment Authority. Що важливо, обидві інституції – це суверенні інвестфонди, які здійснюють інвестиції в державний сектор рф. Так, Mubadala Investment Company має спільні інвестиції з Російським фондом прямих інвестицій на суму $2,3 млрд (зокрема, акції компанії Газпромнєфть-Восток), а QIA володіє 19% Роснєфті. Отже, рішення про призупинку інвестицій треба розглядати не лише як економічний, але й як політичний крок.

Крім того, в понеділок від свого російського бізнесу відмовилася й швейцарська банківська група Credit Suisse Group. Наразі банк допомагає клієнтам зменшити ризики, пов’язані з Росією, а 125 російським співробітникам – з релокейтом в інші країни. До бойкоту певним чином доєднався і Європейський банк реконструкції та розвитку – фінустанова зачиняє свої представництва в Москві та Мінську.

Санкції must go on

Найбільш жорсткий випад зробили в понеділок країни G7. Менш ніж тиждень тому Путін висунув вимогу проводити розрахунки за газ з європейськими країнами у рублях. Було зрозуміло, що це суто політична заява, яка має слугувати підтримкою курсу рубля, який летів у прірву, та «отвєткой» західним країнам.

В понеділок, 28 березня, країни G7 рішуче відмовилися платити у російській валюті та заявили, що заявили, що зміна валюти буде порушенням контрактів з боку країни-агресора. Більше того, Європа дала зрозуміти, що вона готова до будь-якого сценарію. Таким чином, шантаж Путіна лише дав додатковий аргумент для повного ембарго на російські енергоносії.

Британія вже дала вказівку своїм державним відомствам та навіть лікарням переглянути всі контракти держзакупівель з Росії та Білорусі, зокрема і в сфері енергетики, та по можливості розірвати їх і змінити постачальника.

Хроніки імпортозаміщення

У всіх публічних комунікаціях російська влада обіцяла, що російське виробництво зможе перекрити втрати від бойкоту та припинення бізнесу іноземних компаній в РФ. Втім, кожен день новини з Росії свідчать про відсутність значних успіхів на цьому фронті.

Російські мобільні оператори попереджають про збої у своїй роботі орієнтовно через півроку через зупинку поставок обладнання та рішень від Asus, Nokia, Ericsson, Intell, Dell, Oracle, AMD та інших західних компаній, на яких трималися 70% телекомунікацій.

Крім того, через санкції, бойкот компаній та підвищення курсу валют, ресторатори та ритейлери вже жаліються на перебої з поставками продуктів, ціни підвищуються вже навіть на друковані книги та корм для домашніх тварин, а владі доводиться вводити мораторій на підвищення цін на хліб.

Від санкцій проти Росії страждають не лише державні, але й міжнародні компанії, які вирішили попри все лишатися працювати на ринку. Наприклад, відомий виробник упаковки Tetra Pak вже вимушений відмовлятися від виробництва деяких видів пакувань через брак поставок сировини. Наразі мова йде про 2-літрові паки для вина та напоїв. Виробники цих продуктів навіть підвищують ціни на свої лінійки в цій тарі, аби зменшити попит споживачів.