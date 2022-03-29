Гендиректор МАГАТЕ прибув до України

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибув в Україну для участі у переговорах про планове надання МАГАТЕ термінової технічної допомоги для забезпечення безпеки і надійності ядерних об'єктів країни і запобігання ризику аварії, яка може загрожувати людям і навколишньому середовищу. Про це повідомляє пресслужба організації.

Гроссі планує ініціювати оперативну підтримку ядерних об'єктів України в галузі безпеки та захисту. Вона передбачає, зокрема, направлення експертів МАГАТЕ на пріоритетні об'єкти і постачання життєво важливих засобів забезпечення безпеки, включаючи обладнання для моніторингу та аварійного реагування.

"Військовий конфлікт наражає атомні електростанції та інші об'єкти з радіоактивними матеріалами України на безпрецедентну небезпеку. Ми повинні вжити термінових заходів, щоб забезпечити їхню подальшу безпечну експлуатацію і знизити ризик ядерної аварії, яка може мати серйозні наслідки для здоров'я людей і навколишнього середовища як в Україні, так і за її межами", - заявив глава МАГАТЕ.

Під час візиту він також відвідає одну з атомних електростанцій України.

"Україна звернулася до нас по допомогу для забезпечення безпеки. Зараз ми почнемо її доставляти. Україна має одну з найбільших в Європі ядерно-енергетичних програм. Присутність МАГАТЕ там, де це необхідно для забезпечення безпеки, має першорядне значення. Зараз ми готові надати необхідну підтримку», – сказав він.

Нагадаємо, в середині березня Міністерство енергетики України звернулося до МАГАТЕ з пропозиціями безпеки на атомних станціях в умовах російської агресії.