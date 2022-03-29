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Прокуратура дасть правову оцінку кожному депутату-колаборанту на всіх рівнях, – Корнієнко

Також можливі слідчі щодо тих нардепів, які в час війни «зникли» та виїхали з України.

Прокуратура дасть правову оцінку кожному депутату-колаборанту на всіх рівнях, – Корнієнко
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Прокуратура дасть правову оцінку по кожному депутату на всіх рівнях за колаборанство.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Також можливі слідчі дії, підозри та запобіжні заходи щодо тих нардепів, які у час війни «зникли» та виїхали з України.

«У мене немає такого переліку. Я не можу його озвучити. Є інформація про кількох депутатів, які просто зникли (раніше Корнієнко заявляв, що понад 20 депутатів виїхали з України. І більшість – це ті, хто працює на дипломатичній ниві). Я не буду називати прізвища. Оскільки, можливо, це таємниця слідства. Щодо санкцій, то наша генпрокурорка Ірина Венедіктова все роз’яснила. Є дії зі складом злочину. Наприклад, це ухиляння від призову. Якщо депутати призовного віку виїхали з України після оголошення мобілізації, то це вже склад злочину. Або сприяли виїзду когось іншого. Якщо ж вони виїхали з країни до оголошення призову чи старші за призовний вік, то це більше моральна складова такого вчинку», – наголосив віцеспікер.

Третій варіант, за його словами, – коли депутат Ради або на місцевому рівні може проходити у справі про колаборанство. 

«У нас прийнято закон (внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність (реєстр. № 5143). Та закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність (реєстр. №5144)... Думаю, що в кожному конкретному випадку Прокуратура буде давати правову оцінку, можливі слідчі дії, підозри та запобіжні заходи... ми не судова гілка влади. Підпадають ті, хто просто «зараз і тут» веде комунікацію з окупантом. Це точно колишній народний депутат та абсолютно мною вже нешанований пан Ілля Кива... Точно можу сказати, що це будуть політики, чинні депутати місцевих рад, які виступають на боці ворога, виконують їхні вказівки та комунікують з ним. Ми бачили це в Херсоні («Блок Володимира Сальдо»), у Бердянську. У деяких інших містах також є такі представники», – наголосив він.

Корнієнко запевнив, що після перемоги України «ми серйозно будемо займатися всіма ретроспективними розслідуваннями». 

«Щоб відповісти на питання суспільства: як так вийшло? І взагалі, окрім цього, є багато інших запитань. Зокрема, як певні речі готувалися заздалегідь. Бо не може бути так, коли приходить російська армія, а вже наступного дня депутат місцевої ради до всього готовий, усе знає та вміє», – сказав перший заступник спікера ВРУ. 

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