"Повернись живим" передав учора на фронт 2275 технічних засобів і придбав ще 28 тепловізорів

Фонд “Повернись живим” передав українським військовим 28 березня 2275 технічних засобів та одиниць обладнання. Про це повідомляє пресслужба фонду.

Фото: facebook.com/backandalive

Зокрема, військові отримали:

— 1940 засобів зв'язку;

— 111 накопичувачів;

— 90 джерел живлення;

— 56 квадрокоптерів;

— 28 ноутбуків;

— 12 одиниць ремонтного обладнання та матеріалів;

— 8 тепловізорів;

— 7 металошукачів та наборів для розмінування;

— 7 генераторів;

— 6 зарядних пристроїв;

— 5 принтерів;

— 3 планшети;

— 1 метеостанцію;

— 1 бронежилет.

Фото: facebook.com/backandalive

Фото: www.facebook/backandalive

А ще обладнання для снайперських гвинтівок, турнікети та медикаменти, аптечки і сумки для них.

Також повідомляють, що до західноукраїнського офісу фонду прибули 28 одиниць нічної оптики найвищого класу. Тепловізори вартістю понад 11 мільйонів 286 тисяч гривень невдовзі теж передадуть на фронт.

“Ця поставка — цілковито результат вашої довіри до фонду та постійної підтримки. Від 2014 року завдяки вам ми наситили війська більш ніж 9 сотнями нічних приладів різних модифікацій, кожен другий тепловізор на східному фронті був з логотипом «Повернись живим». Від початку повномасштабного вторгнення наша команда замовила вже понад 3 тисячі пристроїв і більша частина з них — виконують завдання в руках українських захисників”, - зазначили в “Повернись живим”.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний подякував фонду "Повернись живим", найбільшому в Україні фонду компетентної допомоги армії, за зібрані кошти для потреб українського війська.