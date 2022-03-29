Ворог вже втратив 17,2 тис. осіб, майже 600 танків та 1700 бойових машин

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно склали 17200 осіб особового складу, 597 танків, 1710 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Інші втрати ворога:

артилерійських систем – 303 од.,

РСЗВ - 96 од.,

засоби ППО - 54 од.,

літаків – 127 од.,

гелікоптерів – 129 од.,

автомобільної техніки - 1178 од.,

кораблі /катери - 7 од.,

цистерн з ПММ - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71,

Спеціальна техніка - 21,

Пускові установки ОТРК - 4.

Фото: ОК "Північ" Фото: ОК "Північ" Фото: ОК "Північ" Фото: ОК "Північ" Фото: facebook/128brigade Фото: facebook/128brigade Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Денис Карабань Фото: Міністерство України Фото: Міністерство України Фото: Міністерство України Фото: Міністерство України Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, нагадали в ЗСУ.

Нагадаємо, бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади збили новітній російський безпілотник «Орлан-10», який коригував вогонь артилерії.