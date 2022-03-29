Ворог вже втратив 17,2 тис. осіб, майже 600 танків та 1700 бойових машин

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно склали 17200 осіб особового складу, 597 танків, 1710 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Інші втрати ворога:
- артилерійських систем – 303 од.,
- РСЗВ - 96 од.,
- засоби ППО - 54 од.,
- літаків – 127 од.,
- гелікоптерів – 129 од.,
- автомобільної техніки - 1178 од.,
- кораблі /катери - 7 од.,
- цистерн з ПММ - 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71,
- Спеціальна техніка - 21,
- Пускові установки ОТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, нагадали в ЗСУ.
Фото: ОК "Північ"
Фото: ОК "Північ"
Фото: ОК "Північ"
Фото: ОК "Північ"
Фото: facebook/128brigade
Фото: facebook/128brigade
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Міністерство України
Фото: Міністерство України
Фото: Міністерство України
Фото: Міністерство України
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Нагадаємо, бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади збили новітній російський безпілотник «Орлан-10», який коригував вогонь артилерії.