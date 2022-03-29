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Ворог вже втратив 17,2 тис. осіб, майже 600 танків та 1700 бойових машин

Збито 71 безпілотник.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно склали 17200 осіб особового складу, 597 танків, 1710 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Інші втрати ворога:

  • артилерійських систем – 303 од.,
  • РСЗВ - 96 од.,
  • засоби ППО - 54 од.,
  • літаків – 127 од.,
  • гелікоптерів – 129 од.,
  • автомобільної техніки - 1178 од.,
  • кораблі /катери - 7 од.,
  • цистерн з ПММ - 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71,
  • Спеціальна техніка - 21,
  • Пускові установки ОТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, нагадали в ЗСУ.
Фото: ОК "Північ"
Фото: ОК "Північ"
Фото: ОК "Північ"
Фото: ОК "Північ"
Фото: facebook/128brigade
Фото: facebook/128brigade
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Міністерство України
Фото: Міністерство України
Фото: Міністерство України
Фото: Міністерство України
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади збили новітній російський безпілотник «Орлан-10», який коригував вогонь артилерії.

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